عبدالمنعم رياض لـ"الفجر الفني":"أمين جمال وشريف يسري شطار جدًا وأي حد يتمنى يشتغل معاهم وفخور بمشاركتي في ربع قيراط"

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يُشارك الفنان عبد المنعم رياض في مسلسل "ربع قيراط" الذي يُعرض حاليًا على قناة "DMC"، والتي تقوم ببطولته ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، سناء يوسف، وهو من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال وشريف يسري.



وتحدث عبد المنعم رياض في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "ربع قيراط" هو أنه يستمتع بالعمل مع المخرج أحمد حسن؛ لأنه سبق وشارك معه من قبل في برنامج "حكاية كل بيت"، كما أن المسلسل مكتوبًا بحرّفية شديدة،

فهو من تأليف أمين جمال وشريف يسري، مُضيفًا :"هما الاتنين شطار جدًا وأي حد يتمنى يشتغل معاهم، ومخرج واعي ومحترف وعارف هو بيعمل إيه كويس، وشركة أروما متحرمة واتعاملت معاهم قبل كدة، وسينرجي بيعملوا أكبر إنتاج في السوق دلوقتي، فشرف ليا إن أبقى في عمل زي ده ".



وأشار عبد المنعم رياض أن كواليس العمل رائعة ومريحة جدًا، فريهام عبد الغفور فنانة حساسة وصادقة جدًا، كما أنها تمتع بقدر كبير من الاحترام والرقي، مًضيفًا :" كل الأبطال فنانين بجد وموهوبين أوي وهتلاقي كل واحد عنده حلم واحد بس إنه يعمل حاجة تبسط الناس".



وأوضح عبد المنعم رياض أنه يتمنى العمل مع حنان مطاوع ومع جميع الفنانين التي لم يحالفه الحظ بالوقوف أمامهم، بالإضافة إلى تقديم أدوار شر في السينما بشكل جيد.



وأضاف عبد المنعم رياض أنه بدأ مشواره في عالم الفن منذ أن كان طالبًا بالمدرسة، ومن ثم مسرح الجامعة، بعد تشجيع أحد المخرجين الذين التقى بهم في منتخب جامعة بني سويف، وجاءت انطلاقته في عالم الفن عن طريق المخرج صلاح حامد؛ حيث أنه يعتبر الأب الروحي له، وأنه من شجعه على تحقيق حلمه للعمل بمجال الفن، وأيضًا عن طريق ورشة الفنان محمد صبحي والمعهد العالي للفنون المسرحية.



وفي سياق آخر، شارك الفنان عبد المنعم رياض في العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "أبو العروسة"، "ليالي أوجيني"، "سرايا حمدين"، "فرعون"، "الهروب"، "الميزان"، "عائلة الحج نعمان2"، "شريف ونص2"،"راجل وست ستات"، وغيرها من الأعمال المميزة.