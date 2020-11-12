غزل شبين يطلب 250 ألف للإستغناء عن فتحي جمال لطنطا





ويعد فتحي جمال لاعب سابق في منوف وجمهورية شبين وميت خاقان، قبل الإنضمام لغزل شبين.





كشف محمود يوسف، المشرف على الكرة بفريق غزل شبين، عن مطالبة فريقة بالحصول على 250 ألف جنية، مقابل الإستغناء عن فتحي جمال الوافد الجديد للغزل إلى فريق نادي طنطا.وقال يوسف لـ "الفجر الرياضي" : أن اللاعب قام بالتوقيع مؤخرا لغزل شبين، لمدة موسمين قادما من فريق ميت خاقان، في صفقة إنتقال حر، في حضور علي جلال وكيل اللاعب.وأضاف أن اللاعب تلقى مؤخراً عرض للإنضمام إلى فريق طنطا، بعدما نال إشادة رضا عبد العال المدير الفني، لطنطا، مشيراً أن اللاعب مرتبط بالتعاقد مع الغزل حيث قام بالتوقيع قبل أيام استعداداً للموسم المقبل.