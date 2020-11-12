بوسى شلبى فى ذكرى رحيل محمود عبد العزيز: ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي

بوسى شلبى فى ذكرى رحيل محمود عبد العزيز: ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:12 ص
هبة أحمد
Advertisements
حرصت الإعلامية بوسى شلبي على إحياء ذكرى وفاة زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت بوسي شلبي صورة للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:"أشعر بإحساس مؤلم يتملكنى فى ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة، حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".
وأضافت بوسي شلبي:"4 سنين مرت على فراقك لي، تغير فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن، وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك".
واختتم بوسي شلبي كلامها قائلة :"ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي لقد سئمت دوري في تلك الحياة، تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي أفتقدك جدًا وأشتاق لك، لكن تلك حمكة لا أدرك مقصدها هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا وفى قلوبنا دائمُا، فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة أسألكم الفاتحة".