بوسى شلبى فى ذكرى رحيل محمود عبد العزيز: ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي

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حرصت الإعلامية بوسى شلبي على إحياء ذكرى وفاة زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت بوسي شلبي صورة للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:"أشعر بإحساس مؤلم يتملكنى فى ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة، حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".



وأضافت بوسي شلبي:"4 سنين مرت على فراقك لي، تغير فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن، وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك".



واختتم بوسي شلبي كلامها قائلة :"ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي لقد سئمت دوري في تلك الحياة، تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي أفتقدك جدًا وأشتاق لك، لكن تلك حمكة لا أدرك مقصدها هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا وفى قلوبنا دائمُا، فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة أسألكم الفاتحة".



