أول تعليق من رونالدو على وصوله للفوز رقم 100 مع البرتغال

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الاحتفال بالانتصار العريض الذي حققه منتخب بلاده البرتغال ليلة أمس الأربعاء على حساب الضيف المتواضع منتخب أندورا بسبعة أهداف نظيفة في إطار ودي.

ونشر صاروخ ماديرا تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “سعداء بتحقيق علامة تاريخية أخرى بألوان بلدنا، 100 انتصار دولي”.

ونالت هذه التغريدة التي نشرها رونالدو أكثر من 72 ألف إعجاب في ظرف 3 ساعات فقط.