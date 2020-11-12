ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية بأكثر من 21.8 ألف حالة، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 727553 حالة منذ بداية انتشار الوباء.

وسجلت السلطات الصحية الألمانية، 21866 حالة إصابة بـ COVID-19 في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما توفي 215 مريضا مصابا بفيروس كروونا، أي ما مجموعه 11982 حالة وفاة. وتعافى حوالي 467.8 ألف شخص، بحسب ما ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.