الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
عبد القادر عرابي
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يقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم مصير المهاجم السنغالي أليو بادجي، نجم النادي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
بادجي لم يقنع مدرب الأهلي الحالي، الجنوب
أفريقي بيتسو موسيماني، بعد أن كان أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب
السابق، رينيه فايلر.
وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة،
حول رغبة نادي الإتحاد السكندري في استعارة اللاعب لمدة موسم واحد.
وتؤكد مصادر مطلعة داخل الأهلي، أن جهاز
الكرة بالأهلي سيعقد جلسة مع اللاعب، من أجل تحديد مصيره.
كما ينتظر الأنجولي جيرالدو دا كوستا،
جناح الفريق، حسم مستقبله مع القلعة الحمراء، بعد تلقيه عرضاً من أحد الأندية البرازيلية.