الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

يقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم مصير المهاجم السنغالي أليو بادجي، نجم النادي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

بادجي لم يقنع مدرب الأهلي الحالي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعد أن كان أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب السابق، رينيه فايلر.

وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة، حول رغبة نادي الإتحاد السكندري في استعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

وتؤكد مصادر مطلعة داخل الأهلي، أن جهاز الكرة بالأهلي سيعقد جلسة مع اللاعب، من أجل تحديد مصيره.

كما ينتظر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الفريق، حسم مستقبله مع القلعة الحمراء، بعد تلقيه عرضاً من أحد الأندية البرازيلية.