الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements

يقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم مصير المهاجم السنغالي أليو بادجي، نجم النادي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

 

بادجي لم يقنع مدرب الأهلي الحالي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعد أن كان أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب السابق، رينيه فايلر.

 

وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة، حول رغبة نادي الإتحاد السكندري في استعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

 

وتؤكد مصادر مطلعة داخل الأهلي، أن جهاز الكرة بالأهلي سيعقد جلسة مع اللاعب، من أجل تحديد مصيره.

 

كما ينتظر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الفريق، حسم مستقبله مع القلعة الحمراء، بعد تلقيه عرضاً من أحد الأندية البرازيلية.

أخبار تهمك

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ ساعة و نصف

سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن العثور على جثث جنود في تيجراي

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يؤجل حسم صفقة مهاجم الجونة في الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

منذ نصف ساعة

مركز التنبؤات يكشف عن الأماكن التي ستتعرض لأمطار الأيام المقبلة (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يرفض التخلي عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يومين

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:38 ص

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

06:47 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

05:15 م

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

04:04 ص

الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

09:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض