الرجاء يواجه الجزيرة إستعدادا للموسم الجديد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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يخوض فريقي الجزيرة والرجاء مباراتهم الودية الأولي اليوم الخميس في إطار إستعدادات الفريقين للموسم الجديد. 

ويسعي محمد عبد السميع المدير الفني للرجاء، ومحمد سليمان المدير الفني للجزيرة الإطمئنان علي حالة اللاعبين الفنية والبدنية قبل إنطلاقة مباريات الفريقين في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.

مباريات نادي الجزيرة بالدور الأول 
:
الجولة الأولى : الجزيرة - الحمام
الجولة الثانية : حرس الحدود - الجزيرة
الجولة الثالثة : الجزيرة- مالية كفر الزيات
الجولة الرابعة : أبو قير للأسمدة - الجزيرة
الجولة الخامسة : الجزيرة - سبورتنج
الجولة السادسة : بيلا - الجزيرة
الجولة السابعة : الجزيرة - بني عبيد
الجولة الثامنة : الرجاء - الجزيرة
الجولة التاسعة : الجزيرة - فاركو
الجولة العاشرة : ب. المحلة - الجزيرة
الجولة الحادية عشر : الجزيرة - المنصورة
الجولة الثانية عشر : الأوليمبي- الجزيرة
الجولة الثالثة عشر : الجزيرة - كفر الشيخ
الجولة الرابعة عشر : دكرنس - الجزيرة
الجولة الخامسة عشر : الجزيرة - دمنهور

 مباريات نادي الرجاء بالدور الأول 

الجولة الأولى : فاركو - الرجاء
الجولة الثانية : الرجاء - ب. المحلة
الجولة الثالثة : المنصورة - الرجاء
الجولة الرابعة : الرجاء - الأوليمبي
الجولة الخامسة : كفر الشيخ - الرجاء
الجولة السادسة : الرجاء - دكرنس
الجولة السابعة : دمنهور - الرجاء
الجولة الثامنة : الرجاء - الجزيرة
الجولة التاسعة : حرس الحدود - الرجاء
الجولة العاشرة : الرجاء - مالية كفر الزيات
الجولة الحادية عشر : أبو قير للأسمدة - الرجاء
الجولة الثانية عشر : الرجاء - سبورتنج
الجولة الثالثة عشر : بيلا - الرجاء
الجولة الرابعة عشر : الرجاء - بني عبيد
الجولة الخامسة عشر : الحمام - الرجاء

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