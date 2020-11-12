كومان يتحدث عن إصابة فاتي وعودة أومتيتي

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن إصابة النجم أنسو فاتي وعن عودة الفرنسي صامويل أومتيتي إلى البلوجرانا.





وقال كومان في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "قبل كل شيء، إنهم يبذلون قصارى جهدهم، لقد تفاعلوا هم أنفسهم مع ما حدث العام الماضي".





وتابع: "لقد رأوا أن الأمور يجب أن تتغير، وبصفة عامة أنا سعيد جدًا، كبار الفريق يعملون بشكل جيد، وليس لدي أي شكوى حولهم".





وعن عودة أومتيتي من الإصابة: "قد يكون الأمر كذلك، لكنني أعتقد أن هذا اللاعب لا يزال يفتقد شيئًا ما جسديًا".





وواصل: "إنه يتدرب بقوة، ولكن في جوانب معينة، لا يمكنه فعل كل شيء مع المجموعة".





وأكمل: "بعد فترة، إذا كان بخير، فهو أحد لاعبي الفريق، ومدافع مميز، يعتمد الأمر دائمًا على الأداء وعلى اللياقة البدنية، وإذا كان مفيدًا لنا أم لا".





وعن إصابة فاتي، وهل ستؤثر على الفريق، أكد: "نعم، بالطبع، سنفتقر لفترة من الوقت إلى لاعب جيد، يجيد في مركز في الجناح، وكذلك شارك كرأس حربة وقدم أداءً رائعًا".





وأتم: "من ناحية أخرى، عليك أن تقبل هذا الوضع، وتمنح اللاعبين الآخرين الفرص، نأمل أن يتعافى قريبًا ويعود إلينا".