بـ2 مليون دولار.. الزمالك يقترب من حسم ملف التجديد لفرجاني ساسي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب مسؤولو الزمالك من حسم ملف التجديد للنجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة.


تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

ويحاول مسؤولو الزمالك إقناع فرجاني ساسي، بتمديد عقده لمدة موسمين مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الأيام المقبلة.


من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأبيض، أن إدارة الزمالك، عرضت على فرجانى ساسى الحصول على 2 مليون دولار بالموسم الواحد، من أجل تجديد عقده.


ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي التونسي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأى فريق فى يناير القادم.


ويعد فرجاني ساسي أحد أهم الاعبين في تشكيل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو في الفترة المقبلة، حيث كان له دور بارز في تأهل الأبيض لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد هدفه الحاسم في لقاء الرجاء الرياضي بدور نصف النهائي.

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