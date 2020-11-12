أسعار الدولار اليوم الخميس 12-11-2020

أسعار الدولار اليوم الخميس12-11-2020:

وسجلت اسعار الدولار اليوم الخميس 12-11-2020 سعر صرف الدولار في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنوك كلا من المصرف المتحد و التجاري الدولي وبنك الاسكندرية وبنك مصر إيران .

وحقق سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم سعر 15.61 جنيه للشراء و 15.61 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي كريدي أجريكول بنك التعمير والاسكان، وفي بنكي الأهلي ومصر بلغ سعر صرف الدولار نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.





اسعار الدولار تتارجع إلى أدني مستويتها في 8 شهور:

كانت اسعار الدولار قد شهدت تراجعات يوم الاثنين إلى ادني مستويتها في 8 شهور حيث سجل 15.60 جنهي للشراء و15.70 جنيه للبيع.