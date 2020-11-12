أسعار الدولار اليوم الخميس 12-11-2020

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:57 ص
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي
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فتتح اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الخميس 12-11-2020 على استقرار في جميع البنوك بعد أن شهدت الايام الماضية انخفاضات إلى أدني مستويتها في  8 شهور.

 

 

أسعار الدولار اليوم الخميس12-11-2020:

 

وسجلت اسعار الدولار اليوم الخميس 12-11-2020 سعر صرف الدولار في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنوك كلا من المصرف المتحد  و التجاري الدولي  وبنك الاسكندرية  وبنك مصر إيران .

 

وحقق سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم سعر 15.61 جنيه للشراء و 15.61 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي كريدي أجريكول بنك التعمير والاسكان، وفي بنكي الأهلي ومصر بلغ سعر صرف الدولار نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.


اسعار الدولار تتارجع إلى أدني مستويتها في 8 شهور:

كانت اسعار الدولار قد شهدت تراجعات يوم الاثنين إلى ادني مستويتها في 8 شهور حيث سجل 15.60 جنهي للشراء و15.70 جنيه للبيع.

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