موسيماني يؤجل حسم صفقة مهاجم الجونة في الأهلي





طالب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تأجيل حسم صفقة المهاجم الزامبي والتا بواليا لاعب الجونة.





صفقة والتا بواليا في الأهلي





وكان مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، قد عرضوا على المدرب الجنوب إفريقي فكرة التعاقد مع والتر بواليا، مهاجم الجونة، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





ورحب المدرب الجنوب إفريقي بفكرة التعاقد مع الاعب مثنيا على أداؤه مع الجونة في الدوري المصري، إلا أنه طلب من مسؤولي لجنة التخطيط، الانتظار لمتابعة عناصر أخرى.





ويفاضل المدرب الجنوب إفريقي للنادي الأهلي في الوقت الحالي بين التعاقد مع الأوروجويانى جاستن سيرينو لاعب صن داونز أو ضم مع مهاجم أجنبى سوبر لتدعيم الخط الأمامى.



