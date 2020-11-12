نشرة مرور "الفجر".. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:43 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شهدت الشوارع الرئيسية والمحاور والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس سيولة مرورية متوسطة على أغلب الطرق والمحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف، لتنظيم حركة السيارات، تحسبا لوقوع أي حوادث سير.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، إضافة إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.

ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.

و سادت حركة السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي، والطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية

أخبار تهمك

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ 34 دقيقة

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

منذ 33 دقيقة

موسيماني يؤجل حسم صفقة مهاجم الجونة في الأهلي

منذ ثلث ساعة

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مركز التنبؤات يكشف عن الأماكن التي ستتعرض لأمطار الأيام المقبلة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يرفض التخلي عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:47 م

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

05:15 م

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

04:04 ص

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

08:29 ص

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض