الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة نجم الفريق

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:20 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أقرت الفحوصات الطبية التي خضع لها حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في مباريات الأخيرة مع الأبيض.


وبحسب ما قال الدكتور محمد أسامة، فقد أصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة أمام نادي مصر، يوم 21 من نوفمبر الجاري، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.



 وأصبح مشاركة حازم إمام أمام نادي مصر أمر متروك من الناحية الفنية للجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو.


وخاض إمام برنامجًا تأهيليًا مكثفًا خلال الفترة الأخيرة، تضمن أداء التدريبات داخل صالة الجيمانزيوم، بجانب إلى الجري حول الملعب، فضلًا عن أداء بعض الجمل التأهيلية الخاصة بتقوية العضلات، تحت إشراف عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالنادي.


ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره إف سي مصر في ربع نهائي كأس مصر، 21 من الشهر الجاري قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي، 27 من نفس الشهر

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