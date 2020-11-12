البيت الأبيض يعلن إصابة 3 مسؤولين آخرين بفيروس كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة مسؤولين إضافيين بفيروس كورونا، من بينهم المدير السياسي للبيت الأبيض، بريان جاك، فيما لا تزال هوية الشخصين الآخرين مجهولة.

 

وووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن بريان جاك هو أحد الشخصيات الرئيسية العديدة، القريبة من الرئيس دونالد ترامب، الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، بعد حضورهم الحفل الذي أقامة ترامب في البيت الأبيض ليلة الانتخابات.

 

وأوضحت الصيحفة الأمريكية، أن من بين الأشخاص الآخرين الذي حضروا هذا الحفل وثبتت إصابتهم بكورونا، رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، ووزير الإسكان والتنمية الحضرية، بن كارسون، وأحد مستشاري ترامب القانونيين، ديفيد بوسي.

 

ومن جانبها أفادت صحيفة "بلومبرج"، بأن المساعدة السابقة في حملة ترامب، هيللي بومغاردنر، أصيبت أيضا بكورونا بعد حضورها الحفل.

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