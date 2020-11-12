الأهلي يرفض التخلي عن الصفقة الكبرى

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:39 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أعاد مجلس إدارة النادي الأهلي، من جديد فتح مفاوضاته مع نظيره صن داونز الجنوب افريقي، لحسم صفقة الظفر بالجناح الأورجواياني سيرينو إلى صفوف القلعة الحمراء.

وسيرسل مسؤولي القلعة الحمراء عرضًا للفريق الجنوب أفريقي بقيمة 2.5 مليون دولار بجانب انتقال نهائي للأنجولي جيرالدو، وذلك في ظل تمسك المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني بضم اللاعب.

ومن جانب آخر يحاول محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، استغلال علاقته الجيدة برئيس صن داونز في حسم الصفقة، وفتح باب التعاون بين الناديين ومحاولة إغراء النادي الجنوب أفريقي بالموافقة على إعارة لاعبين من الأهلي في حالة الاحتياج إليهم.

وفي سياق متصل، أعلن  أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، تعاقد الشياطين الحمر مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة.

جاء هذا التعاون في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي، وتعد صفقة بانون هي الثانية للنادي الاهلي بالصيف بعد ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره نادي الزمالك ضمن فعاليات المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها مساء السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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