سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي والزمالك

يقترب نادي سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز، من التعاقد مع أحد الصفقات الهامة، المطلوبة في ناديي الأهلي والزمالك.





ووقفاً لمصادر مطلعة، فإن سيراميكا كليوباترا يستهدف ضم رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.









وأكدت، أن إدارة النادي تواصل دعم الفريق بصفقات قوية، لتحقيق الاستمرارية في التواجد في الدوري الممتاز.









وخرج بكار بشكل نهائي عن حسابات بيراميدز هذا الموسم، الأمر الذي ربطه بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك.







