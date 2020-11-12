مصطفى محمد يُحدد موعد الرحيل عن الزمالك









حدد مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأول، موعد الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال سوق الانتقالات.





وقالت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة الزمالك، أن مصطفى محمد سيغادر القلعة البيضاء، عقب نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.









ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 27 نوفمبر في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.













وتؤكد المصادر، أن مصطفى محمد يمتلك عرضين من الدوري الفرنسي والدوري الإيطالي، فضلاً عن عرض من لايبزج الألماني.







