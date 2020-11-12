تعرف على مواعيد الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الكرة العالمية الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم حيث يوجد العديد من المواجهات القوية والمثيرة.





ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره إنتر ميلان على ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو الإيطالية بينما يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره أتلانتا على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





ويحل نادي إنتر ميلان ضيفا على نظيره دينامو كييف الأوكراني بينما يستضيف نادي أولمبياكوس اليوناني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.



