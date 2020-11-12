الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:26 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستهدف مسؤولي نادي الزمالك في الظفر بخدمات أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وذلك في إطار سعي إدارة الفارس الأبيض لإبرام التعاقد مع مدافع بعد اقتراب رحيل لاعب الفريق محمد عبدالسلام.



وفتحت إدارة نادي الزمالك خط التفاوض مع أحمد أيمن منصور من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل، وذلك بعدما نال إعجاب جيمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء.

 
وطالب منصور من أمير مرتضى منصورالمشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، بالتفاوض مع إدارة الفريق السماوي بشكل رسمى  للإتفاق على كافة التفاصيل.


ويهدف نادي الزمالك لتدعيم الخط الخلفي للفريق ،في ظل النقص العددي في هذا المركز بتواجد محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش إضافة إلي محمود علاء ،مع ابتعاد محمد عبدالسلام عن المشاركة مع الفريق.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي ضمن منافسة المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها مساء 27 من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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