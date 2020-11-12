مدافع المقاولون العرب: طاهر محمد ينتظره مستقبل كبير وهذه محطته بعد الأهلي













أكد أمير عابد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن زميله السابق في الفريق ولاعب الأهلي الحالي طاهر محمد طاهر، ينتظره مستقبل كبير.





وكان طاهر محمد طاهر انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في انتقالات الصيف الحالية، قادمّا من المقاولون العرب.





وأشار عابد خلال حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، إلى أن طاهر سيصبح من أفضل اللاعبين في الأهلي ومصر خلال الفترة المقبلة.





وأشاد بما يمتلكه اللاعب من امكانيات مميزة، موضحًا أنه لديه عنصر القوة والسرعة ويفكر بشكل رائع رغم صغر سنه، كما أنه يمتلك شخصية رائعة في الملعب.



