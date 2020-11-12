أمير عابد يروي كواليس ما حدث بعد فيديو علاء عبدالعال الشهير













تحدث أمير عابد، لاعب فريق المقاولون العرب الأول لكرة، عن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للمدرب المصري علاء عبدالعال، والذي كان سببًا في شهرته.





وأوضح أن الجماهير كانت تطلب التصوير معه وعمل فيديو مماثل لفيديو المدرب، إلا أنه كان يرفض احتراما للكابتن علاء عبدالعال، مؤكدا أنه كان له ركلة جزاء مستحقة في مباراة الإسماعيلي، ولكن لم يتم احتسابها.





وتابع في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد، "كان حلم حياته اللعب بالدوري الممتاز، وكنت ضمن قوام فريق أسوان أثناء تواجده في الممتاز ب وعندما صعدوا لم أرحل".





وكشف أنه انتقل بعد رحيله عن أسوان إلى بتروجت وتدربت تحت 3 مدربين، وهم، "طلعت يوسف وحسن شحاتة ومحمد يوسف"، مشيرا إلى أن الإصابات منعته من تحقيق شيء مميز مع الفريق.



