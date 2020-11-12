نرمين الفقي تخطف قلوب جمهورها بإطلالة جذابة ولطيفة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:25 ص
بوابة الفجر
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تحرص الفنانة نرمين الفقي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت نرمين الفقي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وخطفت الأنظار، معلقه عليها: "تصبحوا على خير واحلام سعيدة ان شاء الله".




يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة نيرمين الفقي، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقى وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

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