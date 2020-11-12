شاهد.. ربي خوري تناشد بيروت المفجوعة من خلال "ملكة جمال الدني"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:14 ص
بوابة الفجر
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فاجأت الفنانة اللبنانية ربي خوري، جمهورها ومحبيها بطرح  فيديو كليب لاغنيتها الجديدة تحت عنوان "ملكة جمال الدني" وذلك عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات يوتيوب، وكالعادة تفاعل الجمهور مع الاغنية والاحساس الدافي.




و "ملكة جمال الدني"، من  كلمات الشاعر أحمد غانم، واللحان وتوزيع مودي منير، وباخراج من مصر إلى لبنان للمخرج اللبناني ياسين سرحال.





جدير بالذكر أن الاغنية تناشد فيها الفنانة ربى خوري بيروت المفجوعة بالتفجيرات والمآسي، النهوض والصبر والقوة كما عهدناها ،وفي كواليس التصوير وتم تنفيذ الميكس والماستر  من قبل مودي مونير في مصر - القاهرة - استديو الهرم. 

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