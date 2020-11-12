شاهد.. ربي خوري تناشد بيروت المفجوعة من خلال "ملكة جمال الدني"









فاجأت الفنانة اللبنانية ربي خوري، جمهورها ومحبيها بطرح فيديو كليب لاغنيتها الجديدة تحت عنوان "ملكة جمال الدني" وذلك عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات يوتيوب، وكالعادة تفاعل الجمهور مع الاغنية والاحساس الدافي.

















و "ملكة جمال الدني"، من كلمات الشاعر أحمد غانم، واللحان وتوزيع مودي منير، وباخراج من مصر إلى لبنان للمخرج اللبناني ياسين سرحال.



















