بايدن يعلن تعيين أول موظف في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تعيين "رون كلين" لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وفقا لما أفادت به قناة العربية.





يُذكر، أن "كلين"، أحد المقربين من بايدن وعمل معه أول مرة في عام 1989 عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ، كما شغل منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائبًا للرئيس باراك أوباما.



