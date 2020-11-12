بايدن يعلن تعيين أول موظف في البيت الأبيض

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:15 ص
جو بايدن
جو بايدن
الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تعيين "رون كلين" لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

يُذكر، أن "كلين"، أحد المقربين من بايدن وعمل معه أول مرة في عام 1989 عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ، كما شغل منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائبًا للرئيس باراك أوباما.

وعلق "بايدن"، على هذا الاختيار وقال: "كان بالنسبة لي لا يقدّر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معًا".

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