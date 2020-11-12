مشاركون بـ "الأعلى للثقافة": الانتخابات حق من حقوق المواطنة والمشاركة واجب













أقام المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان: "الانتخابات والمواطنة وحقوق الإنسان"، والتي نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس ومقررها الدكتور فتحي فكرى، وبمشاركة الدكتور إبراهيم إلياس، أستاذ القانوني الدولى، والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع و عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والدكتور محمد شوقي عبد العال، أســتاذ العلــوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهر والممثل القانون للقائمة الوطنية "من أجل مصر"، والدكتورة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة بهدف الوقاية من فيروس كورونا.





















قال الدكتور فتحي فكرى، إن الحقوق السياسية من أهم حقوق الإنسان حيث أنها تؤدى إلى اشتراك المواطن فى الحكم، فأنا لا أختار القاضي الذى يحكم في قضية أنا فيها، ولا أختار الموظف الذى يؤدى لى الخدمة، ولكن أختار المشرع، وأكد على ضرورة تدريس فكرة المواطنة في المدارس حتى يتربى الفرد على عدم التفرقة وأن يدرك أن الشعب المصرى نسيج واحد.

















وأوضح الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، تم توجيه ضربة قوية لجماعة الإخوان والفكر المتطرف، ويجب علينا كلنا " إعلام، ومجتمع مدني، وحكومة" ترسيخ فكرة المواطنة، وأكد على ضرورة تعليم التلميذ الصغير في فصل المدرسة أنه لا فرق بين ذكر وأنثى ولا فرق بين مسلم ومسيحى فشواهد التاريخ كثيرة التي تؤكد على مدى العلاقة والترابط بين المسلمين والمسيحيين.

















وقالت الدكتورة ميرفت التلاوى، أن أهمية المحليات كبيرة ولا تقل أهمية عن مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فالمحليات هي التي يمكنها التعرف على مشاكل الشارع والريف والمدن بشكل أكبر، كما أن قضايا المرأة والطفل المعاق ليست قضايًا هامشية كما يراها بعض الناس، ومن الضرورة التوازن بين النمو السكانى وميزانية وعائد الدولة، وأن حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ ككل فلا يمكن أن يؤخذ منها جزء دون جزء، وأشارت أيضا إلى أنه لا يمكن أن نتكلم عن الحق الإنتخابى فقط ولكن يجب أيضا أن نتكلم عن حق التنمية.

















وقال النائب سيد عبد العال، العملية الانتخابية هى انعكاس للعوامل الثقافية والاجتماعية، وأن الحق في التنمية مثل "التأمين الصحى الشامل" من خلال برنامج صحي واحد لكل المواطنين، وأن حقوق الإنسان ليست مسألة تتعلق بإصدار قانون فقط ولكن أيضا هي ترتبط بالعهود الدولية، فيوجد عهود دولية لحقوق الإنسان وهى من الأسس الهامة للالتزام بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة، وأكد على ضرورة إعمال كافة حقوق المواطنين بكافة جوانبها السياسية والاجتماعية والثقافية والمالية وغيرها، كما أن الانتخابات هى انعكاس للثقافة المتواجدة في المجتمع.

















وأضاف الدكتور محمد شوقي عبد العال، الانتخابات هي وسيلة لممارسة المواطنة وهى حق من حقوق الإنسان، فالمواطنة أمر في غاية الأهمية بلا شك، ويجب الاختيار بجدية وإعطاء الصوت للأفضل، وأنه يوجد منافسة قوية في المرحلة الحالية بين الأحزاب، وتحدث عن نظام القائمة الوطنية الموحدة، فالمواطنة هي حق من حقوق الإنسان، وأن الانتخابات هي وسيلة من الوسائل التي هي مظهر من مظاهر المواطنة وهو حق من حقوق الإنسان.















