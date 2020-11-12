اليوم.. عودة "زهرة اللوتس" على مسرح متروبول









ضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، العرض المسرحى "زهرة اللوتس" فى السابعة من مساء غدا الخميس على مسرح متروبول بالعتبة .

















وقال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، إن الفرقة تعيد تقديم عرض " زهرة اللوتس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وتدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس"ابنة الملك عنها وأسباب اختفائها.











