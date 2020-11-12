الصراع يشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم إنتر ميلان

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:39 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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اشتعل الصراع بين نادي ريال مدريد ونظيره برشلونة على ضم نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد وضع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. 

وأضافت الصحيفة أن النادي الكتالوني سوف يقدم عرض رسمي لضم اللاعب فى الصيف المقبل لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد. 

يذكر أن برشلونة حاول ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان فى الصيف الماضي لكن فشلت الصفقة بسبب مطالبات النادي الإيطالي المالية.

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