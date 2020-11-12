لاعب المقاولون العرب: لدينا تاريخ مشرف في إفريقيا ولا نريد أن نكون ضيوف شرف بالكونفدرالية









أشار حسن الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى أنه يأمل في تحقيق وتقديم شيئًا في الكونفدرالية، ولا يرغب في أن يكون فريقه ضيف شرف في المسابقة.





وأكد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن التدعيمات ستفيد الفريق في الموسم المقبل.





وأضاف، "المقاولون العرب ثالث الأندية المصرية حصولًا على البطولات القارية، وتوجنا بإفريقيا 3 مرات بمسماها القديم والحديث، ولدينا تاريخ مشرف في القارة".





وأكمل: "هناك أندية لديها أموال كثيرة، لكننا في حدود امكانياتنا صنعنا فريق محترم، كما نملك طموح وإمكانيات لذلك فلا نقلق".



