عبد الدايم تشهد انطلاق ليالى "في صحبة الهادي الأمين" بالبالون
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:27 ص
الفجر الفني
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شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، انطلاق أولى حفلات الليلة المحمدية "فى صحبة الهادى الأمين"، أمس الأربعاء، على مسرح البالون بالعجوزة، والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة ١٣ نوفمبر الجارى، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده .
بحضور كوكبة كبيرة من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة، منهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان ماهر سليم، والفنان رضا إدريس، والفنان الدكتور حسن خليل، والفنانة إيناس مكى.
البطولة للفنانين " أشرف عبد الغفور، مديحة حمدى، أحمد ماهر، نهال عنبر، طارق دسوقي، منال سلامة، سامى مغاورى"، والمنشد علي الهلباوي والمنشد زياد الشرنوبي، البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول .
كما يضم فريق العمل الوجه الجديد "أسماء عمرو" بطلة الفرفة القومية للفنون الشعبية وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، والتى تشارك فى العرض بالأداء التمثيلى، ومجموعة من الأطفال "عمر جمال، شكران حسين، جويا أحمد، ساجد محمد، حور أحمد" الذين يشاركون بإلقاء الشعر، إلى جانب مشاركة عدد من فنانى فرقة رضا برئاسة الدكتور محمود صلاح .
"في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبد الحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبد القادر، أشعار الأوبريت مصطفي عياد، كتابة الأغانى صفوت زينهم، مخرج منفذ هانى عبد الهادى، تصميم أستعراضات مصطفي حجاج، هيئة الإخراج : وليد الجلاد وسيد ابراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبد السلام جنيدي، ديكور د.محمود سامي، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب .