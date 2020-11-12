عبد الدايم تشهد انطلاق ليالى "في صحبة الهادي الأمين" بالبالون









شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، انطلاق أولى حفلات الليلة المحمدية "فى صحبة الهادى الأمين"، أمس الأربعاء، على مسرح البالون بالعجوزة، والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة ١٣ نوفمبر الجارى، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده .

















بحضور كوكبة كبيرة من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة، منهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان ماهر سليم، والفنان رضا إدريس، والفنان الدكتور حسن خليل، والفنانة إيناس مكى.

















البطولة للفنانين " أشرف عبد الغفور، مديحة حمدى، أحمد ماهر، نهال عنبر، طارق دسوقي، منال سلامة، سامى مغاورى"، والمنشد علي الهلباوي والمنشد زياد الشرنوبي، البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول .

















كما يضم فريق العمل الوجه الجديد "أسماء عمرو" بطلة الفرفة القومية للفنون الشعبية وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، والتى تشارك فى العرض بالأداء التمثيلى، ومجموعة من الأطفال "عمر جمال، شكران حسين، جويا أحمد، ساجد محمد، حور أحمد" الذين يشاركون بإلقاء الشعر، إلى جانب مشاركة عدد من فنانى فرقة رضا برئاسة الدكتور محمود صلاح .















