تعرف على موقف رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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كشفت تقارير صحفية ايطالية موقف النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي من الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. 

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو لا يمانع الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي فى الصيف المقبل.

وأضاف الموقع أن إدارة يوفنتوس تدرس بيع رونالدو فى الصيف المقبل بسبب راتبه العالي وان النادي يمر بأزمة اقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

يذكر أن كريستانو رونالدو قد انضم لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية قبل الماضية قادما من صفوف ريال مدريد الإسباني.

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