نادر السيد: وجود الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال نجاح لمصر والسبب اتحاد الكرة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أعرب نادر السيد حارس منتخب الوطني عن فخره بأن نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية بين ثنائي مصري "الأهلي والزمالك".

وأكد نادر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أن تواجد الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يدل على نجاح الكرة المصرية.

وأشاد بدور اتحاد الكرة في هذا الحدث التاريخي، الذي قرر استئناف الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن هذا نتاج استمرار الدوري.

وأكد أن مباراة النهائي الإفريقية ستكون صعبة، موضحا، "بعض الأوقات كان الزمالك مميز وكذلك الأهلي، إنما هذه المباراة الوحيدة التي يصعب بها التوقع من سيفوز فكل فريق لديه أسلحة".

وأوضح أن الذي سيفوز بالمباراة هو الأفضل خططا وحالة يوم اللقاء.

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