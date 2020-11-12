تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

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وجه أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، رسالة تحذيرية لـ التجار بسبب التلاعب في عروض "البلاك فرايدي"، موضحًا أن غرامات التلاعب في عروض البلاك فرايدي تبدأ من 30 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.



وأكد "سمير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك عروض وهمية، معلقًا: "ليست كل العروض والخصومات حقيقية في البلاك فرايدي".



وتابع: "حذرنا التجار من الخروج على قوانين حماية المستهلك أثناء التعامل مع المستهكلين"، مؤكدًا أنه يجب على التجار الالتزام بقانون حماية المستهلك.



وأضاف أنهم شكلوا حملة ضبطية قضائية للتأكد من الخصومات الموجودة في المحلات، وأنهم وجدوا أن نسب كبيرة منها كانت وهمية وغير حقيقية.







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كشف الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح الفرع الإقليمي بالجهاز بمحافظة أسيوط بناءًا علي المعلومات الواردة من هيئة الرقابة الإدارية وبالاشتراك والتنسيق الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بوزارة الصحة ومديرية التموين ومكتب الصحة بضبط ما يقرب من 332 طن مواد غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للإستهلاك الأدمي وكذلك مخازن أدوية بها عقاقير مخدرة بكميات كبيرة



وأضاف رئيس الجهاز أنه فور ورود معلومات هيئة الرقابة الإدارية للجهاز، فقد تم التنسيق مع التفتيش الصيدلى واعداد حملة مشتركة توجهت الى مقر المخازن بالمحافظة وأسفرت الحملات عن



أولًا: في مجال الأغذية: -



تم ضبط مخزن منتجات غذائية غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية به حوالي 20 طن مواد غذائية وقد تم ضبط منتجات غير صالحة تم إعدامها بمعرفة مكتب الصحة بالإضافة إلى التحفظ على باقي الكميات والتي تقدر بحوالي 53000 كرتونة وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تم ضبط مخزن سلع غذائية (تونة ومنتجات البان غير مرخص به حوالي مليون وخمسمائة ألف عبوة تونة و29315 عبوة جبنة بيضاء، و5933 عبوة خميرة، بإجمالي حوالي 293 طن مواد غذائية وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.



ونجح في ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص به حوالي 18 طن و666 كجم مواد غذائية، كما تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخري غير صالحة للاستخدام بلغت 364 كجم وقد تم التحفظ عليها، بالاضافة إلى ضبط ثلاجة لحوم بها حوالي 322 كجم منتجات البان منتهية الصلاحية و133 كجم لحوم منتهية الصلاحية، كما تم ضبط حوالي 150 كجم منتجات البان غير صالحة للاستخدام الادمي وتم إعدامهم بمعرفة مسئول مكتب الصحة.



ثانيًا: في مجال المهمات الطبية:



تم ضبط 3000 قرص مخدر بمخزن غير مرخص ملحق بصيدلية وتم تحرير محضر بالواقع، كما تم ضبط 191 أمبول مخدر، و9028 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمخزن مستلزمات طبية وتم تحرير محضر بالواقعة، بالاضافة إلى أنه تم ضبط 1143 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمخزن مستلزمات طبية تم تحرير محضر بالواقعة.



وقد تبرع صاحب المنشأة بالمضبوطات لصالح مديرية الشئون الصحية بأسيوط وتعهد صاحب المخزن باستكمال إجراءات التراخيص.



وتم ضبط 747 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمخزن مستلزمات طبية وتم تحرير محضر بالواقعة.