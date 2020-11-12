مجدي عبد الغني: نجاح أبوريدة في الاتحاد الإفريقي يضيف لمصر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشار مجدي عبد الغني عضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، إلى أن أول من قام بإشراك محمد صلاح نجم ليفربول في مركز الجناح الأيمن هو ضياء السيد مدرب منتخب الشباب الأسبق.

وأكد مجدي عبد الغني خلال تصريحاته لـ برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أن شخصية صلاح لم يطرأ عليها أي تغيير، هو فقط يبحث عن حقوقه التسويقية التي ليس من حق أحد أن يتعدى عليها.

وتابع، "هاني أبوريدة يمتلك شعبية كبيرة في الاتحاد الإفريقي وقراره موفق ومدروس وأتمنى له التوفيق لأن نجاحه إضافة لمصر ".

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