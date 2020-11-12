بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:29 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته "الهيئة".

طقس الخميس نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية- الضبعة- السلوم- مطروح).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

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