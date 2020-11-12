بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:29 ص
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته "الهيئة".
طقس الخميس نهارًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الخميس ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية- الضبعة- السلوم- مطروح).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.