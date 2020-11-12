القومي للبحوث الفلكية: لا داعي للقلق من ظاهرة "الشهب الثوريات"

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علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على ظاهرة "شهب الثوريات" التي ستحدث في مصر والمنطقة العربية اليوم الخميس.



وقال "القاضي"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشهب الثوريات عبارة عن حبيبات أكبر من الرمل تخترق الغلاف الجوي من الأرض وتختفي دون حدوث أي أضرار، لافتا إلى أنها ظاهرة جديرة بالمشاهدة.



وأشار إلى إن تلك الظاهرة أو الزخات تحدث في مواسم معينة وتكون موجودة على مدار العام ولكنها تكون أقل بمعدل شهاب أو اثنين، مضيفا أنه في حالة المواسم تكون من 10 إلى 20 شهاب، لافتَا إلى أن تلك الظاهرة يستطيع المواطن أن يشاهدها بالعين المجردة ولكنها ستكون أكثر وضوحا في المناطق المظلمة.

