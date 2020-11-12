مصطفى الفقي: مصر قلقة من بايدن لسببين (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:25 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال المحلل السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن هناك 3 رؤساء أمريكيين فقط اهتموا بالسياسة الخارجية، وجو بايدن سيكون الرابع، لافتًا إلى أن بايدن من أكثر رجال السياسة الأمريكيين الذين زاروا مصر.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن بايدن سوف يغير أسلوب تعامل أمريكا في السياسة الخارجة ولكن لن يغير النظام العام.

وأشار إلى أن قلق مصر من بايدن سيكون في مجالين؛ التعامل مع الإخوان، وسد النهضة، موضحًا أن ترامب كان متعاطفًا مع وجهة النظر المصرية في ملف سد النهضة، وأن بايدن قد يتبنى وجهة نظر أوباما الخاصة بجماعة الإخوان، حيث كان يريد "أسلمة" المنطقة.

وشدد على أن وضع الإخوان في خانة المعارضة الوطنية هراء، لافتًا إلى أن أوباما كان يرى أن التضييق على الإخوان هو تضييق على المعارضة.

وأكد، أن بايدن لن يسير بنفس منهج ترامب بالنسبة لسد النهضة، وأن غياب ترامب سيجعل مصر تبذل جهد أكبر في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير أمريكية تتحدث بشكل جيد عن مصر وما يحدث فيها من إنجازات.

إلى ذلك، قال المحلل السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن ترامب يستخدم أسلوب البلطجة للحصول على أموال من دول العالم، ولم يعط ملف حقوق الإنسان أهمية كبرى مثل الرؤساء الأمريكيين الآخرين.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "ترامب كان بيشوط الحاجات المتعلقة بالطبيعة مثل الانسحاب من اتفاقية تغيير المناخ"، لافتًا إلى أن ترامب أظهر للعالم الشخصية الأمريكية الحقيقية والتي تستطيع أن تخرج عن القواعد.

وأضاف، أنه لا أحد يتوقع مسار العلاقات بين تركيا وبايدن الآن، لافتًا إلى أن بايدن مهتم بالسياسة الخارجية، موضحًا أن من الآن وحتى 20 يناير ستنشط مراكز الأبحاث لمعرفة شكل الولايات المتحدة الجديد.

وأشار، إلى أن العلاقات بين أمريكا وروسيا قد تستمر في توترلأن بوتين شخص قوي، ولن يقبل بإملاءات واشنطن، مضيفًا أن علاقة أمريكا مع إيران دائمًا ما تتأثر بالمصالح الإسرائيلية.

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مصطفى الفقي مصر سد النهضة بوابة الفجر الفجر الإخوان

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