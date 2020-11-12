مصطفى الفقي: ترامب أظهر للعالم الشخصية الأمريكية الحقيقية (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:34 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال المحلل السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن ترامب يستخدم أسلوب البلطجة للحصول على أموال من دول العالم، ولم يعط ملف حقوق الإنسان أهمية كبرى مثل الرؤساء الأمريكيين الآخرين.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "ترامب كان بيشوط الحاجات المتعلقة بالطبيعة مثل الانسحاب من اتفاقية تغيير المناخ"، لافتًا إلى أن ترامب أظهر للعالم الشخصية الأمريكية الحقيقية والتي تستطيع أن تخرج عن القواعد.

وأضاف، أن لا أحد يتوقع مسار العلاقات بين تركيا وبايدن الآن، لافتًا إلى أن بايدن مهتم بالسياسة الخارجية، موضحًا أن من الآن وحتى 20 يناير ستنشط مراكز الأبحاث لمعرفة شكل الولايات المتحدة الجديد.

وأشار إلى أن العلاقات بين أمريكا وروسيا قد تستمر في توتر لأن بوتين شخص قوي، ولن يقبل بإملاءات واشنطن، مضيفًا أن علاقة أمريكا مع إيران دائمًا ما تتأثر بالمصالح الإسرائيلية.

هذا، وقال المحلل السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن بايدن سيحاول ترميم علاقات أمريكا الخارجية بعد أن تصدعت في عهد ترامب، وسيعيد النظر في العلاقات مع الصين وإيران والمنطقة العربية.

وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن 70% من اليهود لم يعطوا أصواتهم إلى ترامب في الانتخابات الإسرائيلية، موضحًا أن إسرائيل دائمًا لا تدعم انتخابات رئيس أمريكي لولاية ثانية بعد أن أعطى لها مزايا في فترته الأولى.

وأضاف أن الديموقراطيون كانوا أذكياء في التعامل مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن أي رئيس أمريكي جديد لا يمكن أن يتراجع عن مزايا أعطاها سابقه إلى إسرائيل.

ولفت إلى أن بايدن قد يختار حلًا للقضية الفلسطينية مثل رفع الحالة الاقتصادية لغزة حتى ينتهي الصراع مع إسرائيل.

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