محمد صلاح يكشف عن بدايته مع كرة القدم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:07 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث محمد صلاح نجم كرة القدم المصرية ولاعب ليفربول الإنجليزي خلال حفل تكريمه الذي أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم ورموز كرة القدم المصرية السابق.

وقال محمد صلاح فى تصريحات خلال الحفل:" أنصح كل أب ألا يحبط أو يُقلل من حلم نجله، قصتي أكبر دليل على ذلك، لقد أتيت من قرية بعيدة عن القاهرة وأستيقظ يوميا في الرابعة فجرا للذهاب للمران، حتى في المقاولون العرب كنت بديلا في البداية لكن تشجيع أسرتي ووالدي هو سبب ما أنا فيه الآن".

وتابع:" والدتي كانت تريدني أن أتوقف عن لعب الكرة لكن والدي استمر في تشجيعي".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقام الليلة حفل تكريم لنجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث منحه جائزة "  The inspirer Award " "  الملهم "  باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم .

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