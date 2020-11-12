محمد صلاح يتحدث عن الجيل السابق للكرة المصرية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عن الجيل السابق للكرة المصرية والذي حقق ثلاثية كأس الأمم الإفريقية فى إنجاز تاريخي.

وقال محمد صلاح خلال حفل تكريمه:" الجيل السابق توج بثلاث بطولات متتالية لكأس أمم إفريقيا ولم نلعب معهم كثيرا قبل اعتزالهم وهذا أثر علينا".

وأضاف:" السنوات الأخيرة كانت صعبة ليس فقط لخسارة كأس أمم إفريقيا على أرضنا بل لتغيير الجيل".

وتابع:" أتمنى حاليا أن نتحسن ومع دعم الجمهور سنواصل العمل".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقام الليلة حفل تكريم لنجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث منحه جائزة "  The inspirer Award " "  الملهم "  باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 14 و17 نوفمبر الجاري.

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