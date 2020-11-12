محمد صلاح عن نهائي إفريقيا: تأهل الأهلي والزمالك شئ رائع والناس تعرف من أريد أن يفوز
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
محمد جمال
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أكد محمد صلاح نجم كرة القدم المصرية ولاعب ليفربول الإنجليزي على سعادته بتكريمه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكداً على شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2022.
وقال محمد صلاح فى تصريحات خلال الحفل:" تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا شيء رائع خاصة أن المباراة على أرضنا وهذا لا يحدث كثيرا".
وتابع "أنصح الجمهور بألا ينجرف لأي شيء خارج حدود الكرة، استمتعوا بالمباراة في حدود الكرة وليس أكثر من ذلك، وأتمنى أن يبارك جمهور الفريق الآخر لمن يفوز".
وأضاف "الناس تعرف من أريد أن يفوز".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقام الليلة حفل تكريم لنجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث منحه جائزة " The inspirer Award " " الملهم " باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم .