محمد صلاح عن نهائي إفريقيا: تأهل الأهلي والزمالك شئ رائع والناس تعرف من أريد أن يفوز









أكد محمد صلاح نجم كرة القدم المصرية ولاعب ليفربول الإنجليزي على سعادته بتكريمه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكداً على شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2022.





وقال محمد صلاح فى تصريحات خلال الحفل:" تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا شيء رائع خاصة أن المباراة على أرضنا وهذا لا يحدث كثيرا".





وتابع "أنصح الجمهور بألا ينجرف لأي شيء خارج حدود الكرة، استمتعوا بالمباراة في حدود الكرة وليس أكثر من ذلك، وأتمنى أن يبارك جمهور الفريق الآخر لمن يفوز".





وأضاف "الناس تعرف من أريد أن يفوز".



