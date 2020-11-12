بايرن ميونخ يتراجع عن التجديد لألابا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية ألمانية أن مسئولي بايرن ميونخ لم يتوصلوا لاتفاق حتى الآن مع نجم الفريق النمساوي ديفيد ألابا بشأن تجديد عقده الذي سينتهي في نهاية الموسم الحالي.
وأشارت صحيفة سبورت بيلد الألمانية إلى أن التكهنات تتواصل حول مستقبل النجم النمساوي في ظل ربطه بالعديد من كبار الأندية الأوروبية في حال عدم توقيعه على عقد جديد مع النادي البافاري الذي سحب عرضه الأخير من على طاولة المفاوضات.
وأفادت صحيفة سبورت بيلد الألمانية بأن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ لا يرغب في التفريط مطلقًا في خدمات النجم النمساوي البالغ من العمر 28 عامًا، حيث يأمل في ربطه بعقد جديد في أقرب فرصة ممكنة.
وأكدت الصحيفة الألمانية أن مسئولي النادي البافاري استبعدوا نهائيًا فكرة بيع ألابا في يناير المقبل على الرغم من إمكانية رحيله بدون مقابل مادي فور نهاية عقده في صيف 2021.
وأوضحت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ لا ينظر للأمر من الناحية المالية فقط، حيث لا يستهدف الحصول على بعض الملايين بالتخلي عن النجم النمساوي مبكرًا قبل نهاية عقده.

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