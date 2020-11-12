لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفي يجيب (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إنّ الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيحاول ترميم علاقات أمريكا الخارجية بعد أن تصدعت في عهد سابقه دونالد ترامب، وسيعيد النظر في العلاقات مع الصين وإيران والمنطقة العربية.





وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن 70% من اليهود لم يعطوا أصواتهم لترامب في الانتخابات، موضحًا أن إسرائيل دائمًا لا تدعم انتخابات رئيس أمريكي لولاية ثانية بعد أن أعطى لها مزايا في فترته الأولى.





وأضاف المحلل السياسي، أن الديموقراطيين كانوا أذكياء في التعامل مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن أي رئيس أمريكي جديد لا يمكن أن يتراجع عن مزايا أعطاها سابقه إلى إسرائيل، لافتا إلى أن بايدن قد يختار حلًا للقضية الفلسطينية مثل رفع الحالة الاقتصادية لغزة حتى ينتهي الصراع مع إسرائيل.





في سياق منفصل، قررت ولاية جورجيا إعادة فرز الأصوات يدويًا بعدما وصل الفارق بين دونالد ترامب وجو بايدن إلى أقل من %0.5.



