ضياء السيد عن تكريم محمد صلاح: "مش وقته"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

أوضح ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق، رأيه في تكريم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في الوقت الحالي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار ضياء السيد في حديثه لبرنامج الماتش الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن موعد التكريم تأخر كثيرًا، وكان به بعض التسرع لكنه كان منظما الى حد كبير.

وأكد نجم الأهلي السابق، أن كل الخلافات التي حدثت بين صلاح واتحاد الكرة قد زالت وذلك بدليل توجيه محمد صلاح الشكر للاتحاد.

وشدد السيد على أنه فخور بحديث محمد صلاح عنه، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر لما يقدمه اللاعب في مسيرته.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أنباء سارة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

6 لاعبين في القائمة الأولي للجزيرة المطروحي

منذ ساعة و 15 دقيقة

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:47 م

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

05:15 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

09:30 م

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض