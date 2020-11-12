ضياء السيد عن تكريم محمد صلاح: "مش وقته"





أوضح ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق، رأيه في تكريم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في الوقت الحالي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.





وأشار ضياء السيد في حديثه لبرنامج الماتش الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن موعد التكريم تأخر كثيرًا، وكان به بعض التسرع لكنه كان منظما الى حد كبير.





وأكد نجم الأهلي السابق، أن كل الخلافات التي حدثت بين صلاح واتحاد الكرة قد زالت وذلك بدليل توجيه محمد صلاح الشكر للاتحاد.



