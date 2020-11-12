استشاري مناعة: كل التجمعات في الشتاء مصدر للعدوى (فيديو)

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إن كل التجمعات خاصة في فصل الشتاء تعد مصدرا خطيرا لانتشار فيروس كورونا، خاصة أن الجميع يغلق النوافذ، وهذا يقلل من التهوية، وبالتالي يزيد من معدل الإصابة خاصة في ظل وجود تجمعات.





ولفت "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، إلى أنه لن تتوفر أي أمصال خلال الـ6 شهور المقبلة، وعلى المواطنين أن يعلموا هذا الأمر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين وصول المصل.



