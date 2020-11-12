استشاري مناعة: كل التجمعات في الشتاء مصدر للعدوى (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إن كل التجمعات خاصة في فصل الشتاء تعد مصدرا خطيرا لانتشار فيروس كورونا، خاصة أن الجميع يغلق النوافذ، وهذا يقلل من التهوية، وبالتالي يزيد من معدل الإصابة خاصة في ظل وجود تجمعات.

ولفت "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، إلى أنه لن تتوفر أي أمصال خلال الـ6 شهور المقبلة، وعلى المواطنين أن يعلموا هذا الأمر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين وصول المصل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100662 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 109881 حالة من ضمنهم 100662 حالة تم شفاؤها، و6405 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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