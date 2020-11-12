شاهد.. محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل حادث أتوبيس (القصير- مرسى علم)

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس ركاب في طريق (القصير- مرسى علم)، موضحًا أن الأتوبيس كان يقل 41 راكب.





وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن سائق الأتوبيس كان في طريقه إلى سفاجا من القصير، وقرر العودة فجأة للقصير ما تسبب في الحادث، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تحقيقات مع السائق فور تعافيه.





وذكر محافظ البحر الأحمر، أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى القصير وتقديم الرعاية الكاملة لهم، لافتًا إلى أن جميع المصابين خرجوا من المستشفيات باستثناء 9 مصابين فقط، وحالتهم مستقرة.





وكشف عن تقديم مكافأة شهر لكل العاملين بمستشفى القصير، مؤكدًا أنها مستشفى جيدة للغاية، ومستوى النظافة والاهتمام بها جيد جدًا.





إلى ذلك، صدّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، على كشوف المستحقين من المواطنين المتقدمين لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا والتي يبلغ عددها ١٧٤ وحدة سكنية بالإضافة إلى ٣ عمارات بتكلفة ٩٣ مليون جنيه وتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير والإسكان بالمحافظة.





وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، سوف تعلن صباح اليوم الخميس عن أسماء المستحقين في لوحة الإعلانات بالوحدة المحلية.





ولفت إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات للمواطنين في مساكن بديل العشوائيات خلال الفترة من يوم السبت حتى الخميس من الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استجابةً لمناشدات الأهالي له خلال الفترة الماضية بتسليم هذه الوحدات، وتأكيدًا لتعهده بتسليم بديل العشوائيات بعد تحديد المستحقين ومن ينطبق عليهم الشروط.





وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، حيث تبلغ عددها ١٧٤ وحدة سكنية بالإضافة إلى ٣ عمارات بتكلفة ٩٣مليون جنيه وتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير والإسكان بالمحافظة.





وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ترتكز على توفير حياة كريمة للمواطنين، والدولة لديها خطة طموحة للقضاء على العشوائيات بتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بهم.



