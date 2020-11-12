بدر بانون يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الرجاء بعد رحيله إلى الأهلي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements


وجه الدولي المغربي بدر بانون الوافد الجديد للنادي الأهلي، رسالة مؤثرة لجماهير ناديه السابق الرجاء بعد انتقاله رسميًا للقلعة الحمراء.

وكتب بانون عبر حسابه بموقع التواصل :"انستجرام" :"سنة الحياة مبنية على بداية و نهاية، لقاء ثم فراق مهما طالت المدة ... كنت أعلم أن هذا اليوم قادم لا محالة، لكنني لن أخفيكم أنني لم أكن مستعدا، لا له ولا لهذه اللحظة بالذات".


وأضاف ؛"لن أُسمِّيه فراق، لأن معنى الفراق هو الابتعاد الجسدي، الوجداني و الروحي، بينما قراري هذا هو ابتعاد جسدي ليس أكثر، فكيف يعقل أن أفارق أصلي، ذاك الجزء مني ومنزلي".


وتابع :"صحيح أنه لن أنسى حبي الأول و الأكبر، ولن أتجرأ على نسيان من جعل مني ما أنا عليه الآن".


وواصل :"كونوا أكيدين أنه ليس إلا ابتعاد جسد فقط، ابتعاد فرضه جزء من مسيرتي الكروية، بحثا عن تحديات و تجربة مختلفة، من أجل التطور و النجاح على مستويات جديدة، أتمنى أن أكون خلالها خير سفير وممثل لنادي الرجاء و جمهوره الكبير خاصة والشعب المغربي الحبيب وكل من ساندني عامة".


وزاد :"شكراً لعائلتي التي ساندتني طوال المشوار و حتى قبل بدايته، شكراً لكل من أطرني، منذ أول يوم ولجت فيه قدماي مدرسة الرجاء، شكراً لكم جميعا، لكل من ساهم ببصمته في مسار بدر بانون، من مدربين ومسيرين، لكل اللاعبين والأطقم التقنية و الطبية و الإدارية، شكرا لكل العاملين بهذا النادي العظيم".

وأردف :"وشكر خاص للجماهير الرجاوية التي ساندتني ولم تبخل علي بدعمها، رغم أن كلمة الشكر لن توفيكم حقكم".

وأشار :"إرتداء قميص أعظم كيان كان فخراً وشرفاً لطالما كان حلماً منذ طفولتي، تمثيل الفريق الأول والدفاع عن شعاره وألوانه والفوز بالألقاب كانت أمنيات تحققت بفضل الله ثم بدعمكم جميعا ... فكل الحب والتقدير".


وأوضح :"الرجاء سيظل دوما المكان الذي وُلِدت فيه كروياً و أنا في سن صغيرة، الموطن الذي تعلمت وسطه أبجديات فن كرة القدم، و المدرسة التي رسخت في شخصيتي قيم الحب والاجتهاد و الوفاء و التحدي والتراجاويت التي أنا وشعب الخضرا نتشاركها. الرجاء و الأمل و المتابرة و المجد و الألقاب … هنا تربيت لأصبح "بدر بانون" الذي أنا عليه الآن".


واستطرد :"كنت اتمنى أن تكون لحظة الوداع بشكل مباشر، أمام الجماهير الرجاوية و جمهور المگانا العظيم، بقدر ما كنت أنوي اختتام موسمي بقميص العالمي، بالوفاء بوعدي و تحقيق لقب لطالما انتظرناه وسعينا خلفه، لكن قدر الله وما شاء فعل، فأتمنى صادقا أن أكون قد وفقت في تشريف قميص نادي الرجاء العالمي ولم أبخل عليه بذرة جهد طيلة هذه السنوات، وأنني قد تركت بصمة في تاريخ النادي و في قلوب الجماهير الرجاوية الكبيرة".

وأتم :"أتمنى أن يجتمع شملنا مستقبلا، أتركوا لي مكاناً في قلوبكم، وتمنوا لي التوفيق أينما ذهبت.. تعيش الرجاء.. إلى اللقاء".

أخبار تهمك

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يوم

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

6 لاعبين في القائمة الأولي للجزيرة المطروحي

منذ أقل من ساعة

أنباء سارة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:47 م

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

05:15 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

10:29 م

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض