هولندا تتعادل مع إسبانيا وديا

تعادل المنتخب الهولندي كبوته مع نظيره الإسباني بهدف لمثله في مباراتهما الودية اليوم الأربعاء ضمن استعدادات كل منهما لاستكمال مسيرته في دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.





على استاد "يوهان كرويف" في العاصمة الهولندية أمستردام ، قدم الفريقان عرضا متكافئا إلى حد كبير في الشوط الأول ، ولكن المنتخب الإسباني أنهى الشوط لصالحه بهدف نظيف سجله سيرخيو كاناليس في الدقيقة 19 .





والهدف هو الأول لكاناليس مع المنتخب الإسباني علما بأنه خاض اليوم مباراته السادسة فقط مع الفريق.



