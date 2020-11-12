هولندا تتعادل مع إسبانيا وديا
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:25 ص
وكالات
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تعادل المنتخب الهولندي كبوته مع نظيره الإسباني بهدف لمثله في مباراتهما الودية اليوم الأربعاء ضمن استعدادات كل منهما لاستكمال مسيرته في دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.
على استاد "يوهان كرويف" في العاصمة الهولندية أمستردام ، قدم الفريقان عرضا متكافئا إلى حد كبير في الشوط الأول ، ولكن المنتخب الإسباني أنهى الشوط لصالحه بهدف نظيف سجله سيرخيو كاناليس في الدقيقة 19 .
والهدف هو الأول لكاناليس مع المنتخب الإسباني علما بأنه خاض اليوم مباراته السادسة فقط مع الفريق.
وفي الشوط الثاني ، سجل فان دي بيك هدف التعادل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 47 ليكون التعادل الثالث على التوالي للفريق الهولندي بعد تعادله مع نظيريه البوسني سلبيا والإيطالي 1 / 1 الشهر الماضي في دوري أمم أوروبا وهزيمته أمام نظيريه الإيطالي صفر / 1 في دوري الأمم والمكسيكي صفر / 1 وديا في أيلول/سبتمبر الماضي.