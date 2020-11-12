البرتغال تسحق أندورا بسباعية نظيفة

سحق المنتخب البرتغالي لكرة القدم ضيفه منتخب أندورا بسبعة أهداف نظيفة في مباراتهما الودية اليوم الأربعاء ضمن استعدادات كل منهما لاستكمال مسيرته في دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.





على استاد "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة ، أنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما بدرون يتو وباولينهو في الدقيقتين الثامنة و29 .





وغاب النجم الكبير كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي عن التشكيلة الأساسية للمنتخب البرتغالي لكنه شارك مع بداية الشوط الثاني.



