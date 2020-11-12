مارتا غونزاليس راقصة الباليه التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.. وتوفيت بعد وقت قصير من تصويره

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في الذكرى الأولى لوفاتها في العام 2019، انتشر فيديو يظهر راقصة باليه سابقة ترقص على كرسيها المتحرك في دار رعاية في مدينة فالنسيا بإسبانيا، وذلك على الرغم من إصابتها بداء ألزهايمر.



تأثرت راقصة الباليه مارتا سي غونزاليس عندما سمعت المعزوفة الأسطورية التي تدعى "بحيرة البجع" للمؤلف الموسيقي الروسي تشايكوفسكي.



وبدأت غونزاليس بتمثيل الحركات التي قدمتها على خشبة المسرح في شبابها، واستمرّت في متابعة الموسيقى لتتذكر تصميم الرقصات التي رقصتها في الستينات من القرن الماضي.



وتذكرت مارتا تصميم الرقصات التي رقصت عليها في شبابها عام 1967 من خلال سماعات رأس وضعها لها مقدم الرعاية بالدار، حيث كانت جونزاليس راقصة باليه مع فرقة "باليه نيويورك" في الستينيات.



وبعد الانتهاء من أدائها، قوبلت بتصفيق من الحاضرين في دار الرعاية في فالنسيا، وفق ما ذكرته صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانيّة.



ترقص بكافة حواسها وبكل دقة تؤدي الحركات وتستعيد الكوريغرافيا بانسياب ورشاقة وعذوبة وسلاسة كأنها بكامل وعيها وكأنها أمام جمهور مفتون بأدائها المتميّز للباليه، يتفاعل معها فيعطيها دفعًا.



دخلت عبر النوتة الموسيقية إلى ذلك الماضي السعيد الذي يغذي مشاعرها حيث كانت غونزاليس راقصة باليه محترفة وذائعة الصيت في الستينيات من القرن الماضي. والمعروف أن مرضى الزهايمر ينسون الأشياء بشكل سريع ولكن يمكنهم تذكر المشاعر المصاحبة لحدث ما.



بحركات يديها، اللتين طالما تدّربتا على ضبط إيقاع الجسد، وبتعابير وجهها استطاعت مصابة الزهايمر أن تحبس أنفاسنا وتسحرنا وتسّمرنا لمشاهدة الفيديو بالكامل.



ليست هذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها العلماء هذا النوع من المعجزات لدى مرضى الزهايمر، وفقًا لما تذكره الدكتورة أنيك دوبرا طبيبة الشيخوخة في مستشفى Pierre-Le Gardeur في شمال مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك.



توضح اختصاصية أمراض الشيخوخة بأن الدماغ يشبه القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر؛ فالأحداث التي نعيشها محفورة عليه وكلما تكررت كلما تعّمق نقشها ووشمها في الدماغ.



تقول أنيك دوبرا: هناك ذكريات منقوشة في العقل اللاواعي ونحن لا نتحدث عن ذكريات حسيّة ملموسة مثل حفلة أو رحلة. بل نتحدث بالفعل عن الذكريات العاطفية والحركات الجسدية والذكريات الإدراكية المرتبطة بالحواس مثل الذوق واللمس والشم.



وفي حالة غونزاليس فإن مجرد سماع تشايكوفسكي سمح بعودة ذاكرة بعينها؛ واستطاعت العجوز، المصابة بخلل في المخ دمّر ببطء ذاكرتها وقدراتها على التفكير، أن تستعيد كل تفصيل في الرقص الذي تعشقه ويسكن احساسها.



في حالة راقصة الباليه، كانت الموسيقى هي التي أعادت إحياء ذكرياتها المتعلقة بغوريغرافيا أو تصميم الرقصة.





وشارك الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس مقطع الفيديو على صفحته عبر "فايسبوك" معلقًا: "في الذكرى الأولى لوفاتها، آمل أن يكون الفيديو بمثابة تقدير مستحق لفنّها وشغفها".



توفيت راقصة الباليه الأسبانية مارتا سي جونزاليس، بعد وقت قصير من تصوير الفيديو.