إيطاليا يسحق استوانيا برباعية

حقق المنتخب الإيطالي لكرة القدم فوز كبير 4 / صفر على نظيره الاستوني في مباراتهما الودية اليوم الأربعاء ضمن استعدادات كل منهما لاستكمال مسيرته في دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.





على استاد "أرتيميو فرانكي" في فلورنسا بإيطاليا ، أنهى المنتخب الإيطالي (الآزوري) الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فنشنزو جريفو وفيدريكو برنارديسكي في الدقيقتين 14 و27 .





وفي الشوط الثاني ، عزز الفريق انتصاره بهدفين آخرين سجلهما جريفو وريكاردو أورسوليني من ضربتي جزاء في الدقيقتين 75 و86 .



