إيطاليا يسحق استوانيا برباعية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
حقق المنتخب الإيطالي لكرة القدم فوز كبير 4 / صفر على نظيره الاستوني في مباراتهما الودية اليوم الأربعاء ضمن استعدادات كل منهما لاستكمال مسيرته في دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.

على استاد "أرتيميو فرانكي" في فلورنسا بإيطاليا ، أنهى المنتخب الإيطالي (الآزوري) الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فنشنزو جريفو وفيدريكو برنارديسكي في الدقيقتين 14 و27 .

وفي الشوط الثاني ، عزز الفريق انتصاره بهدفين آخرين سجلهما جريفو وريكاردو أورسوليني من ضربتي جزاء في الدقيقتين 75 و86 .

والفوز هو الأول للمنتخب الإيطالي (الآزوري) في آخر ثلاث مباريات خاضها حيث تعادل الفريق مع نظيريه البولندي سلبيا والهولندي 1 / 1 الشهر الماضي في مسيرته بدور المجموعات لدوري أمم أوروبا.

أخبار تهمك

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

6 لاعبين في القائمة الأولي للجزيرة المطروحي

منذ أقل من ساعة

أنباء سارة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يوم

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعة

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:47 م

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

05:15 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

10:29 م

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض